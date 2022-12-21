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В Благоварском районе Башкирии пьяные посиделки решивших помириться друзей закончились поножовщиной

В Благоварском районе Башкирии пьяные посиделки решивших помириться друзей закончились поножовщиной

20:14, 21 дек 2022

В Башкирии под домашний арест поместили 26-летнего жителя Уфимского района. Мужчину обвиняют в том, что он пырнул ножом своего приятеля.



Как рассказали в пресс-службе МВД, инцидент произошел в деревне Домбровка Благоварского района республики. Уфимец устроил у себя дома банкет с 35-летним знакомым. Будучи уже изрядно пьяным, гость проболтался о том, что недавно у него возник конфликт с двумя общими знакомыми хозяина дома.

Недолго думая, уфимец решил позвать приятелей к себе домой, чтобы уладить конфликт. Однако помириться мужчинам так и не удалось: возникла перепалка, в итоге хозяин дома сам набросился с ножом на своего 35-летнего товарища.


Собутыльники, поняв, что они «немного» переборщили, сами отвезли потерпевшего в больницу. Тем не менее от ответственности это уфимца не спасло.

Полиция завела уголовное дело. Попавший под нож мужчина лежит в больнице под наблюдением врачей. Расследование дела продолжается.

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Источник: proural.info
Теги: Благоварский район преступление происшествия МВД поножовщина
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