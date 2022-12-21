Двое жителей Учалинского района Башкирии совершили угон и почти сразу оказались задержаны

20:27, 21 дек 2022

Двое судимых за угон 21-летних жителя Учалинского района Башкирии попались на очередном угоне автомобиля. С заявлением о преступлении в полицию обратился 61-летний житель села Поляковка.







Сельчанин сообщил об угоне «ВАЗа-2115», при этом мужчина удерживал одного из злоумышленников до приезда полицейских. Позже они задержали и подельника.



Сообщники признались, что в тот день выпивали в Поляковке и после отправились гулять. Один из них предложил угнать машину, второй идею поддержал. По пути им попалась машина с открытой дверью и ключами в бардачке. Один из собутыльников толкал авто, а второй сел за руль, но хозяин дома все-таки услышал шум и успел схватить толкающего. Его компаньон уехал прочь, и пока владелец легковушки вызывал полицейских, задержанный угонщик сбежал.





По данным пресс-службы МВД Башкирии, угонщик не смог уехать далеко, потому что в машине не было бензина. При этом пенсионер бросился в погоню и нашел преступников возле заброшенного дома, успев задержать одного из них. В итоге оба оказались в руках стражей порядка и ответят за угон.

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Фото: МВД по РБ