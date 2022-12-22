В Уфе семья с двумя детьми отравилась угарным газом

09:17, 22 дек 2022

В частном жилом доме на улице Большая Шелководная в Уфе семья отравилась угарным газом. Об этом сообщает МЧС Башкирии.



Сообщение об отравлении поступило сегодня в 07:00. Прибывшие на место медики госпитализировали троих человек с подозрением на отравление угарным газом. В числе пострадавших 37-летняя женщина, а также подростки 16 и 14 лет. Медиками состояние оценивается как тяжелое.







Еще два человека 32-летний мужчина и 59-летняя женщина после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.



На месте происшествия находится аварийная бригада «Газпром газораспределение», УГЗ Советского района Уфы. При проведении обследования обнаружено промерзание вентиляционного канала.



Причина произошедшего устанавливается.

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Фото: МЧС по РБ