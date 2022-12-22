Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе семья с двумя детьми отравилась угарным газом

В Уфе семья с двумя детьми отравилась угарным газом

09:17, 22 дек 2022

В частном жилом доме на улице Большая Шелководная в Уфе семья отравилась угарным газом. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Сообщение об отравлении поступило сегодня в 07:00. Прибывшие на место медики госпитализировали троих человек с подозрением на отравление угарным газом. В числе пострадавших 37-летняя женщина, а также подростки 16 и 14 лет. Медиками состояние оценивается как тяжелое.



Еще два человека 32-летний мужчина и 59-летняя женщина после осмотра отпущены на амбулаторное лечение.

На месте происшествия находится аварийная бригада «Газпром газораспределение», УГЗ Советского района Уфы. При проведении обследования обнаружено промерзание вентиляционного канала.

Причина произошедшего устанавливается.

Читайте также:

В Башкирии на заправке погиб рабочий
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа отравление
Читайте также

В Башкирии угарным газом отравилась целая семья
Происшествия в Башкирии
В Башкирии угарным газом отравилась целая семья
В Уфе в одной из квартир угарным газом отравилась семья из четырех человек
Происшествия в Башкирии
В Уфе в одной из квартир угарным газом отравилась семья из четырех человек
В Башкирии умер 55-летний мужчина, отравившись угарным газом
Происшествия в Башкирии
В Башкирии умер 55-летний мужчина, отравившись угарным газом
В Белебеевском районе двое детей отравились угарным газом
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе двое детей отравились угарным газом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: