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В Белорецке после корпоратива пропал 35-летний мужчина

В Белорецке после корпоратива пропал 35-летний мужчина

14:59, 22 дек 2022

В Белорецке мужчина пропал после новогоднего корпоратива. Об этом в своих соцсетях сообщил  председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

Сегодня ночью в Белорцке из базы отдыха 35-летний мужчина ушел в неизвестном направлении и пропал. Известно, что мужчина отмечал с коллегами новогодний корпоратив.



Для поиска мужчины были направлены спасатели Госкомитета РБ по ЧС. Вскоре спасатели и сотрудники полиции нашли пропавшего в лесу. В медпомощи он не нуждался.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи. В доме проживало 10 человек, в том числе восемь детей 14, 13, 12, 10, 9, 7, 5 лет, и самому младшему 3 года.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белорецк Белорецкий район происшествия
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