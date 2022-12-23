В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 65-летнего мужчины

11:31, 23 дек 2022

Сегодня, 23 декабря, в 03:41 в селе Красноусольский Гафурийского района произошел пожар.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, загорелся дом размером 7х10 метров по улице Дружбы.







Прибывшими пожарными открытое горение ликвидировано. В ходе тушения обнаружен погибший 65-летний мужчина.



Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что уроженец Гафурийского района Башкирии Радмир Янбеков погиб в ходе спецоперации на Украине. Прощание с героем состоялось 7 декабря в 10:00 в сельском Доме культуры села Инзелга (ул. Школьная, 24а).

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Фото: МЧС по РБ