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В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 65-летнего мужчины

В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 65-летнего мужчины

11:31, 23 дек 2022

Сегодня, 23 декабря, в 03:41 в селе Красноусольский Гафурийского района произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, загорелся дом размером 7х10 метров по улице Дружбы.



Прибывшими пожарными открытое горение ликвидировано. В ходе тушения обнаружен погибший 65-летний мужчина.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что уроженец Гафурийского района Башкирии Радмир Янбеков погиб в ходе спецоперации на Украине. Прощание с героем состоялось 7 декабря в 10:00 в сельском Доме культуры села Инзелга (ул. Школьная, 24а).

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Гафурийский район происшествия пожар смерть
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