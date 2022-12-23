В Гафурийском районе Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 65-летнего мужчины

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, загорелся дом размером 7х10 метров по улице Дружбы.
Прибывшими пожарными открытое горение ликвидировано. В ходе тушения обнаружен погибший 65-летний мужчина.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что уроженец Гафурийского района Башкирии Радмир Янбеков погиб в ходе спецоперации на Украине. Прощание с героем состоялось 7 декабря в 10:00 в сельском Доме культуры села Инзелга (ул. Школьная, 24а).