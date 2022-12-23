Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Житель Янаульского района Башкирии едва не зарезал 73-летнего друга из ревности к жене

Житель Янаульского района Башкирии едва не зарезал 73-летнего друга из ревности к жене

12:07, 23 дек 2022

Янаульские полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта, который привел одного из участников на больничную койку. Двое пожилых сельчан поругались на почве ревности.



61-летний мужчина принимал в гостях 73-летнего друга, с которым они работали вместе. Во время пьяного застолья хозяин дома вдруг приревновал свою жену к гостю, причем оба они причин для ревности не подавали. Но глава семейства рассвирепел, схватил нож и несколько раз ударил им товарища в живот. Женщина вызвала скорую помощь, и 73-летний потерпевший оказался в больнице.

По данным пресс-службы МВД Башкортостана, пенсионер стал фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью и находится под подпиской о невыезде.

Читайте также:

В Янаульском районе Башкирии суд выселил должника из дома
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Янаульский район поножовщина происшествия
Читайте также

В Учалинском районе мужчина из-за бутылки водки едва не зарезал сожительницу
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе мужчина из-за бутылки водки едва не зарезал сожительницу
Житель Архангельского района Башкирии ударил ножом пьяного гостя
Происшествия в Башкирии
Житель Архангельского района Башкирии ударил ножом пьяного гостя
В Башкирии пожилой отец порезал дочь разбитой бутылкой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилой отец порезал дочь разбитой бутылкой
В Бирском районе Башкирии ревнивец несколько раз ударил свою жену головой о пол
Человек и закон в Башкирии
В Бирском районе Башкирии ревнивец несколько раз ударил свою жену головой о пол


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: