Житель Янаульского района Башкирии едва не зарезал 73-летнего друга из ревности к жене
12:07, 23 дек 2022
Янаульские полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта, который привел одного из участников на больничную койку. Двое пожилых сельчан поругались на почве ревности.
61-летний мужчина принимал в гостях 73-летнего друга, с которым они работали вместе. Во время пьяного застолья хозяин дома вдруг приревновал свою жену к гостю, причем оба они причин для ревности не подавали. Но глава семейства рассвирепел, схватил нож и несколько раз ударил им товарища в живот. Женщина вызвала скорую помощь, и 73-летний потерпевший оказался в больнице.
По данным пресс-службы МВД Башкортостана, пенсионер стал фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью и находится под подпиской о невыезде.