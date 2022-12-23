Житель Янаульского района Башкирии едва не зарезал 73-летнего друга из ревности к жене

12:07, 23 дек 2022

Янаульские полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта, который привел одного из участников на больничную койку. Двое пожилых сельчан поругались на почве ревности.







61-летний мужчина принимал в гостях 73-летнего друга, с которым они работали вместе. Во время пьяного застолья хозяин дома вдруг приревновал свою жену к гостю, причем оба они причин для ревности не подавали. Но глава семейства рассвирепел, схватил нож и несколько раз ударил им товарища в живот. Женщина вызвала скорую помощь, и 73-летний потерпевший оказался в больнице.



По данным пресс-службы МВД Башкортостана, пенсионер стал фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью и находится под подпиской о невыезде.

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