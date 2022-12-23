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В Стерлитамаке призывник выпрыгнул из окна военкомата

В Стерлитамаке призывник выпрыгнул из окна военкомата

17:36, 23 дек 2022

В Стерлитамаке из окна военкомата на улице Худайбердина выпрыгнул местный житель призывного возраста. Мужчину обнаружили лежащим на земле около здания, после чего госпитализировали с серьезной травмой ноги.



По информации собственного источника, инцидент произошел накануне днем. Сотрудники военкомата обнаружили призывника под окнами здания, после чего вызвали медиков. По предварительным данным, у мужчины была сломана нога, что подтверждает версию падения с высоты.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, а также мотивы призывника. Официально в военкомате Стерлитамака заявили, что о произошедшем не слышали. В республиканском управлении военкомата также отказались от комментариев.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке Стерлитамакский район
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