В Стерлитамаке призывник выпрыгнул из окна военкомата
17:36, 23 дек 2022
В Стерлитамаке из окна военкомата на улице Худайбердина выпрыгнул местный житель призывного возраста. Мужчину обнаружили лежащим на земле около здания, после чего госпитализировали с серьезной травмой ноги.
По информации собственного источника, инцидент произошел накануне днем. Сотрудники военкомата обнаружили призывника под окнами здания, после чего вызвали медиков. По предварительным данным, у мужчины была сломана нога, что подтверждает версию падения с высоты.
Пострадавшего госпитализировали в больницу. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, а также мотивы призывника. Официально в военкомате Стерлитамака заявили, что о произошедшем не слышали. В республиканском управлении военкомата также отказались от комментариев.
Читайте также:В Стерлитамакском районе Башкирии в массовой аварии с участием автобуса пострадали 4 человека