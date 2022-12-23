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В Уфе пропала 10-летняя девочка

В Уфе пропала 10-летняя девочка

21:56, 23 дек 2022

В Уфе пропала 10-летняя девочка. Об этом рассказала волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».



Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно с сегодняшнего дня. У школьницы рост 140 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Она была одета серую куртку, черные штаны, розовые ботинки и серую шапку.

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (937) 310-21-12 или 112. Также активисты в своей публикации, что в поисках девочки необходима помощь добровольцев.


Ранее сообщалось о том, что в Уфе ищут пропавшего 37-летнего Юрия Фаянова. Как сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас», с 29 июня 2022 года местонахождение мужчины неизвестно.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: БашРегионСпас
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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