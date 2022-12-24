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В Туймазах при пожаре в многоквартирном доме спасли 10 человек

В Туймазах при пожаре в многоквартирном доме спасли 10 человек

11:21, 24 дек 2022

В Туймазах произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

23 декабря в 15:59 на улице Аксакова произошел пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже. Пожарным удалось спасти 10 человек, эвакуировать еще 15. Открытое горение ликвидировано в 16:08.



В результате пожара пострадал 67-летний мужчина, который был доставлен в больницу. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии 8-летняя девочка из благополучной семьи попала в больницу выпив самогона. Ребенку после выпитого стало плохо и потребовалась госпитализация. Медики диагностировали токсическое действие этилового спирта.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазы Туймазинский район происшествия пожар
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