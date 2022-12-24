В Кармаскалинском районе Башкирии в аварию попала жена мэра Салавата

17:30, 24 дек 2022

Жена мэра Салавата попала в ДТП в Кармаскалинском районе — у неё вывих тазобедренного сустава, разрыв почки и селезёнки.



Татьяна Миронова ехала по заснеженной трассе Уфа — Оренбург на "Мерседесе" в сторону Салавата. Около Кармаскалов её занесло, не справилась с управлением и въехала в ограждение.







По той же дороге Иван вёз металл на КамАЗе. Он увидел включённую аварийку, но не успел перестроиться и врезался в машину Татьяны. Женщину прооперировали в демской больнице, сейчас она в РКБ.



Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе суд обязал виновного в убийстве жителя Архангельского района выплатить компенсацию морального вреда для его дочери.

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Источник: Mash Batash

Фото: Mash Batash