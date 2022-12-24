В Белокатайском районе Башкирии в пожаре погибла пожилая женщина
20:36, 24 дек 2022
В деревне Мунасово на улице Березовой произошел пожар в бревенчатом доме.
Сегодня, 24 декабря, в пожаре в Белокатайском районе погибла пожилая женщина, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
В деревне Мунасово на улице Березовой произошел пожар в бревенчатом доме. Пожарные обнаружили тело 85-летней женщины. Также пострадал 50-летний мужчина, он госпитализирован в Центральную районную больницу Белокатайского района.
Причины пожара устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что житель Белокатайского района Башкирии потерял управление и врезался в дерево.