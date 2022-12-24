В Белокатайском районе Башкирии в пожаре погибла пожилая женщина

20:36, 24 дек 2022

В деревне Мунасово на улице Березовой произошел пожар в бревенчатом доме.



Сегодня, 24 декабря, в пожаре в Белокатайском районе погибла пожилая женщина, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.







В деревне Мунасово на улице Березовой произошел пожар в бревенчатом доме. Пожарные обнаружили тело 85-летней женщины. Также пострадал 50-летний мужчина, он госпитализирован в Центральную районную больницу Белокатайского района.



Причины пожара устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что житель Белокатайского района Башкирии потерял управление и врезался в дерево.

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Фото: МЧС по РБ