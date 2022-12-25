В Илишевском районе Башкирии поймали пьяного угонщика автомобиля

11:36, 25 дек 2022

В Башкирии поймали пьяного угонщика автомобиля. Об угоне ВАЗ-21213 в полицию сообщил хозяин авто. 52-летний житель села Шамметово рассказал, что оставил свою машину возле дома и лег спать.



В тот вечер ранее судимый 39-летний житель распивал спиртное и, проходя мимо авто, решил угнать его и поехать в районный центр. Там его остановили сотрудники ГИБДД.







В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по факту угона возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный находится под стражей.



Ранее в Илишевском районе Башкирии вынесли приговор мужчине, который поджег дом родственницы. Суд назначил ему наказание в виде 2-х лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму причиненного ущерба.

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