В Нуримановском районе Башкирии произошел пожар в отеле, владельца которого прокуратура обязала вернуть 11 га земли

22:46, 25 дек 2022

В Башкирии произошел пожар в отеле для премиум-отдыха «Тихий берег».



Ранее прокуратура добилась возвращения 11 гектаров приобретенных компанией земель.







Пожар произошел вчера, об этом сообщили очевидцы в соцсети. Из опубликованной фотографии и видеозаписи следует, что огонь пытались потушить пожарные. В МЧС по региону информацию о пожаре подтвердили.



«Площадь пожара составила около 200 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — прокомментировали Mkset в ведомстве.



На странице отеля в соцсетях в субботу было размещено сообщение о том, что он закрыт.





Ранее прокуратура Башкирии добилась возврата 11 гектаров земли, проданных компании без торгов. Договор о продаже участка «Тихому берегу» заключила администрация Нуримановского района. Ранее компания получила эти земли в аренду — под разведение рыбы. Предприниматель Рустам Зиганшин построил вблизи деревни Староисаево ресторанный и гостиничный комплексы и на этом основании получил участок в собственность вне конкурса.



Прокуратура меж тем усмотрела несоразмерность площади, которую занимали построенные объекты с территорией сельхозземель, перешедших в собственность предпринимателя. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд, требуя признать сделку ничтожной. Заявленные требования были удовлетворены. В итоге предприниматель вернул 10,7 гектара земель в муниципальную собственность.

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Фото: сообщество "Подслушано Уфа"