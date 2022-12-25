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В Нуримановском районе Башкирии произошел пожар в отеле, владельца которого прокуратура обязала вернуть 11 га земли

В Нуримановском районе Башкирии произошел пожар в отеле, владельца которого прокуратура обязала вернуть 11 га земли

22:46, 25 дек 2022

В Башкирии произошел пожар в отеле для премиум-отдыха «Тихий берег».

Ранее прокуратура добилась возвращения 11 гектаров приобретенных компанией земель.



Пожар произошел вчера, об этом сообщили очевидцы в соцсети. Из опубликованной фотографии и видеозаписи следует, что огонь пытались потушить пожарные. В МЧС по региону информацию о пожаре подтвердили.

«Площадь пожара составила около 200 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — прокомментировали Mkset в ведомстве.

На странице отеля в соцсетях в субботу было размещено сообщение о том, что он закрыт.


Ранее прокуратура Башкирии добилась возврата 11 гектаров земли, проданных компании без торгов. Договор о продаже участка «Тихому берегу» заключила администрация Нуримановского района. Ранее компания получила эти земли в аренду — под разведение рыбы. Предприниматель Рустам Зиганшин построил вблизи деревни Староисаево ресторанный и гостиничный комплексы и на этом основании получил участок в собственность вне конкурса.

Прокуратура меж тем усмотрела несоразмерность площади, которую занимали построенные объекты с территорией сельхозземель, перешедших в собственность предпринимателя. Надзорное ведомство обратилось с иском в суд, требуя признать сделку ничтожной. Заявленные требования были удовлетворены. В итоге предприниматель вернул 10,7 гектара земель в муниципальную собственность.

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Источник: mkset.ru
Фото: сообщество "Подслушано Уфа"
Теги: Нуримановский район происшествия пожар
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