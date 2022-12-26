Под Уфой в пожаре погиб 73-летний мужчина

09:24, 26 дек 2022

Пожар, жертвой которого стал 73-летний хозяин дома, произошел накануне вечером в селе Жуково. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС.



Спасателей на место вызвали соседи, когда пламя уже вовсю бушевало в деревянном доме. Огнеборцы оперативно прибыли к дому и начали ликвидацию огня.







Бездыханное тело мужчины пожарные вынесли во время тушения жилища. Медикам оставалось только констатировать смерть хозяина дома.



Что послужило причиной трагедии — выясняют специалисты.



Ранее сообщалось о том, что в частном жилом доме на улице Большая Шелководная в Уфе семья отравилась угарным газом. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

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Фото: МЧС по РБ