Под Уфой в пожаре погиб 73-летний мужчина
09:24, 26 дек 2022
Пожар, жертвой которого стал 73-летний хозяин дома, произошел накануне вечером в селе Жуково. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС.
Спасателей на место вызвали соседи, когда пламя уже вовсю бушевало в деревянном доме. Огнеборцы оперативно прибыли к дому и начали ликвидацию огня.
Бездыханное тело мужчины пожарные вынесли во время тушения жилища. Медикам оставалось только констатировать смерть хозяина дома.
Что послужило причиной трагедии — выясняют специалисты.
Ранее сообщалось о том, что в частном жилом доме на улице Большая Шелководная в Уфе семья отравилась угарным газом. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
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Источник:
proural.info
Фото: МЧС по РБ
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