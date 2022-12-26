В Уфе школьный автобус с 20 детьми столкнулся с маршрутным «Нефазом»
09:27, 26 дек 2022
В Уфимском районе столкнулись школьный и пассажирский автобус. При инциденте никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
Сообщение об аварии на улице Медовая в поселке Новобулгаково поступило утром в понедельник, 26 декабря. Известно, что столкнулись школьный ПАЗ и «Нефаз», следовавший по маршруту № 110.
«По прибытию оперативной группы МЧС России к месту происшествия установлено, что произошло касательное дорожно-транспортное происшествие. В салоне школьного автобуса ПАЗ находился 21 человек, в том числе 20 детей, в маршрутном автобусе НеФАЗ пассажиров не было», — говорится в пресс-релизе.
При инциденте никто не пострадал. Администрация района выделила другой автобус для доставки детей в сельскую школу.