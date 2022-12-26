Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе школьный автобус с 20 детьми столкнулся с маршрутным «Нефазом»

В Уфе школьный автобус с 20 детьми столкнулся с маршрутным «Нефазом»

09:27, 26 дек 2022

В Уфимском районе столкнулись школьный и пассажирский автобус. При инциденте никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение об аварии на улице Медовая в поселке Новобулгаково поступило утром в понедельник, 26 декабря. Известно, что столкнулись школьный ПАЗ и «Нефаз», следовавший по маршруту № 110.



«По прибытию оперативной группы МЧС России к месту происшествия установлено, что произошло касательное дорожно-транспортное происшествие. В салоне школьного автобуса ПАЗ находился 21 человек, в том числе 20 детей, в маршрутном автобусе НеФАЗ пассажиров не было», — говорится в пресс-релизе.

При инциденте никто не пострадал. Администрация района выделила другой автобус для доставки детей в сельскую школу.

Читайте также:

В Иглинском районе Башкирии тягач из-за сильного ветра выехал на встречку и столкнулся с внедорожником
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
Читайте также

В Башкирии столкнулись КамАЗ и школьный автобус ПАЗ
Происшествия в Башкирии
В Башкирии столкнулись КамАЗ и школьный автобус ПАЗ
В Салаватском районе школьный автобус въехал в табун лошадей
Происшествия в Башкирии
В Салаватском районе школьный автобус въехал в табун лошадей
В Башкирии школьный автобус попал в ДТП
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии школьный автобус попал в ДТП
В Салавате загорелся автобус с пассажирами
Происшествия в Башкирии
В Салавате загорелся автобус с пассажирами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: