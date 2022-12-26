На трассе в Ермекеевском районе Башкирии насмерть сбили пешехода

10:05, 26 дек 2022

В Башкирии в результате ДТП погиб человек. Сегодня, 26 декабря, об этом сообщили в республиканской ГИБДД.



По данным ведомства, авария произошла накануне в Ермекеевском районе. Недалеко от деревни Спартак по дороге Белебей — Ермекеево — Приютово мужчина 42 лет на ВАЗ-2110 наехал на 33-летнего пешехода, он шел по встречному направлению. Мужчина от травм погиб на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.







— Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, — рекомендуют в ГИБДД.



Ранее сообщалось о том, что житель Ермекеевского района Башкирии незаконно вырубил лес на 150 тысяч рублей.

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Фото: ГИБДД по Башкирии