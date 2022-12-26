Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На трассе в Ермекеевском районе Башкирии насмерть сбили пешехода

На трассе в Ермекеевском районе Башкирии насмерть сбили пешехода

10:05, 26 дек 2022

В Башкирии в результате ДТП погиб человек. Сегодня, 26 декабря, об этом сообщили в республиканской ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла накануне в Ермекеевском районе. Недалеко от деревни Спартак по дороге Белебей — Ермекеево — Приютово мужчина 42 лет на ВАЗ-2110 наехал на 33-летнего пешехода, он шел по встречному направлению. Мужчина от травм погиб на месте. Обстоятельства трагедии выясняются.



— Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижения по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, — рекомендуют в ГИБДД.

Ранее сообщалось о том, что житель Ермекеевского района Башкирии незаконно вырубил лес на 150 тысяч рублей.

Читайте также:

В Уфе школьный автобус с 20 детьми столкнулся с маршрутным «Нефазом»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Ермекеевский район происшествия ДТП смерть
Читайте также

На трассе в Иглинском районе насмерть сбили пешехода
Происшествия в Башкирии
На трассе в Иглинском районе насмерть сбили пешехода
ДТП в Туймазинском районе: ВАЗ-2110 наехал на пешехода с велосипедом
Происшествия в Башкирии
ДТП в Туймазинском районе: ВАЗ-2110 наехал на пешехода с велосипедом
В Чишминском районе пешехода сбили сразу два автомобиля
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе пешехода сбили сразу два автомобиля
В Буздякском районе водитель спас от гибели пешехода ценой собственной жизни
Происшествия в Башкирии
В Буздякском районе водитель спас от гибели пешехода ценой собственной жизни


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: