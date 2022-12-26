В Иглинском районе Башкирии экипаж ДПС пустился в погоню за угнанным автомобилем

16:02, 26 дек 2022

В Иглинском районе на трассе М5 «Урал» экипаж ДПС заметил ВАЗ-2105 без номеров. Требование об остановке водитель проигнорировал.



Автомобиль был яркого светло-зеленого цвета и напоминал угнанную в Уфе машину. Сотрудники ГИБДД начали преследование и вскоре задержали злоумышленников: водителя и пассажира. Их доставили для разбирательства в отдел полиции, а легковушку отправили на спецстоянку.







В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Ранее сообщалось о том, что в Иглинском районе Башкирии тягач из-за сильного ветра выехал на встречку и столкнулся с внедорожником. В результате аварии 56-летний водитель Toyota получил травмы.

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Фото: ГИБДД по Башкирии