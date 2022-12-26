В Иглинском районе Башкирии экипаж ДПС пустился в погоню за угнанным автомобилем
16:02, 26 дек 2022
В Иглинском районе на трассе М5 «Урал» экипаж ДПС заметил ВАЗ-2105 без номеров. Требование об остановке водитель проигнорировал.
Автомобиль был яркого светло-зеленого цвета и напоминал угнанную в Уфе машину. Сотрудники ГИБДД начали преследование и вскоре задержали злоумышленников: водителя и пассажира. Их доставили для разбирательства в отдел полиции, а легковушку отправили на спецстоянку.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.