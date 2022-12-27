Стали известны подробности смерти замерзшей девушки в Мечетлинском районе Башкирии

09:07, 27 дек 2022

В администрации Мечетлинского района Башкирии, где школьница ночью, 26 декабря, замерзла на улице, UFA.AIF.RU сообщили подробности о ней.







Напомним, утром 17-летнюю девочку обнаружили на улице мертвой ее братья. Рита (имя изменено) была одним из пятерых приемных детей в семье Ибрагимовых из села Дуван-Мечетлино.



«Нареканий на эту приемную семью у нас нет. В 2009 году она становилась победителем республиканского конкурса опекунов и приемных родителей. Супруги вырастили и воспитали 15 приемных детей, все благополучные, многие из них уже создали семьи, получили образование. Кровных детей у них четверо, все они уже выросли, все дружат и общаются с приемными», - рассказала главный специалист отдела опеки и попечительства администрации Мечетлинского района Регина Гайсина.





По ее словам, у Риты была задержка психического развития. Она посещала обычную школу и занималась по адаптированной программе, с которой толком не справлялась. Ночью, как утверждают ее родители, она убежала из дома, предположительно, к парню. Что было дальше, пока неизвестно.



Причина смерти девочки устанавливается.



Ведется расследование.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram