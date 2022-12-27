Один человек погиб и 15 спасено при пожаре в Бирске

09:11, 27 дек 2022

Смертельный пожар с эвакуацией произошел на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Интернациональной в Бирске вечером 26 декабря, сообщает МЧС по Башкирии. На место выезжали экстренные службы.



На момент прибытия наблюдалось задымление в подъезде. Установлено, что соседи вынесли с пятого этажа 62-летнего мужчину. Он был передан медикам и доставлен в реанимационное отделение больницы.







Кроме того, из опасной зоны специалистами было спасено 15 человек. Самостоятельно эвакуировались 14 человек.



К сожалению, в ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело 55-летнего мужчины.



Причина происшествия устанавливается.

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Фото: МЧС по РБ