Один человек погиб и 15 спасено при пожаре в Бирске
09:11, 27 дек 2022
Смертельный пожар с эвакуацией произошел на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Интернациональной в Бирске вечером 26 декабря, сообщает МЧС по Башкирии. На место выезжали экстренные службы.
На момент прибытия наблюдалось задымление в подъезде. Установлено, что соседи вынесли с пятого этажа 62-летнего мужчину. Он был передан медикам и доставлен в реанимационное отделение больницы.
Кроме того, из опасной зоны специалистами было спасено 15 человек. Самостоятельно эвакуировались 14 человек.
К сожалению, в ходе тушения пожара в квартире было обнаружено тело 55-летнего мужчины.
Причина происшествия устанавливается.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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