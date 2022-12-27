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В Уфе 20-летний парень пострадал в тройной аварии

В Уфе 20-летний парень пострадал в тройной аварии

10:57, 27 дек 2022

В Уфе 20-летний водитель ВАЗ-2113 устроил ДТП с двумя иномарками на проспекте Дружбы народов. Об этом сообщает ГИБДД республики.

Авария случилась накануне утром: горожанин пытался проехать на красный сигнал светофора, в итоге отечественная легковушка столкнулась с Toyota Corolla и Renault Duster.



Получив несколько ушибов, горожанин обратился в травмпункт. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Полиция завела административное дело.

Ранее сообщалось о том, что в Уфимском районе столкнулись школьный и пассажирский автобус. При инциденте никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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