В Уфе 20-летний парень пострадал в тройной аварии
10:57, 27 дек 2022
В Уфе 20-летний водитель ВАЗ-2113 устроил ДТП с двумя иномарками на проспекте Дружбы народов. Об этом сообщает ГИБДД республики.
Авария случилась накануне утром: горожанин пытался проехать на красный сигнал светофора, в итоге отечественная легковушка столкнулась с Toyota Corolla и Renault Duster.
Получив несколько ушибов, горожанин обратился в травмпункт. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.
Полиция завела административное дело.
Ранее сообщалось о том, что в Уфимском районе столкнулись школьный и пассажирский автобус. При инциденте никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.
Источник:
proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
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