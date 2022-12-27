В Благоварском районе Башкирии пьяный водитель на иномарке сбил 18-летнего парня и скрылся

11:38, 27 дек 2022

Очередное ДТП, устроенное пьяным водителем, произошло накануне в полдень в селе Благовар на улице Октябрьской. Об этом сообщил начальник ГИБДД республики Владимир Севастьянов.







Водитель на «Шевроле Лачетти» сбил шедшего в попутном направлении вдоль обочины 18-летнего парня, после чего сразу же уехал с места аварии. Сельчанин выжил, однако получил несколько травм. Ему пришлось обратиться в больницу.



Вскоре полицейским удалось найти подозреваемого: им оказался 54-летний местный житель. Как видно на видеозаписи, опубликованной ГИБДД региона, мужчина клянется, что не пил, однако алкотестер тут же показывает 1,3 мг на литр выдыхаемого воздуха.



Полиция начала разбирательства. В подробностях произошедшего разбираются специалисты.

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Фото: ГИБДД по Башкирии