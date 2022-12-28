В Дуванском районе Башкирии 60-летняя женщина погибла под колесами ВАЗа
09:59, 28 дек 2022
ДТП с погибшей произошло в Дуванском районе вечером 27 декабря, сообщает ГИБДД Башкирии.
На улице 60 лет Октября села Улькунды 39-летний мужчина на ВАЗ-21099 сбил 60-летнюю местную жительницу. В результате аварии женщина скончалась на месте. Со слов водителя, она шла посередине дороги во встречном направлении.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что уроженец Дуванского района Башкирии Николай Сметанин погиб в ходе спецоперации на Украине. У мужчины на родине остались родители и супруга, которым глава выразил соболезнования.