20-летняя уфимка попала в больницу, столкнувшись со встречным автомобилем
10:24, 28 дек 2022
Встречная авария произошла накануне на Бирском тракте, сообщает ГИБДД Уфы.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 20-летняя девушка, сидевшая за рулем «Лады Весты», не справилась с управлением, в итоге автомобиль вынесло на другую полосу, где отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с Hyndai Solaris.
Уфимке в итоге пришлось обратиться в больницу. К счастью, все обошлось без серьезных травм, после оказания помощи девушку отпустили домой.
В подробностях аварии разбираются специалисты, полиция начала административное разбирательство.