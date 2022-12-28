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20-летняя уфимка попала в больницу, столкнувшись со встречным автомобилем

20-летняя уфимка попала в больницу, столкнувшись со встречным автомобилем

10:24, 28 дек 2022

Встречная авария произошла накануне на Бирском тракте, сообщает ГИБДД Уфы.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 20-летняя девушка, сидевшая за рулем «Лады Весты», не справилась с управлением, в итоге автомобиль вынесло на другую полосу, где отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с Hyndai Solaris.



Уфимке в итоге пришлось обратиться в больницу. К счастью, все обошлось без серьезных травм, после оказания помощи девушку отпустили домой.

В подробностях аварии разбираются специалисты, полиция начала административное разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе фиксируют высокий рост заражения геморрагической лихорадкой. 

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Уфа происшествия Уфа авария в Уфе
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