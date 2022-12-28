В Уфе в аварии с элитными иномарками пострадал маленький ребенок

11:31, 28 дек 2022

Тройная авария произошла накануне во второй половине дня на улице Николая Дмитриева в столице Башкирии. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.







44-летний водитель за рулем «Инфинити» столкнулся с попутным «Мерседесом» и в итоге въехал во встречную «Киа Рио». Въехавшие друг в друга автомобили перекрыли практически всю улицу.



Сидевшая в салоне «Киа» девочка, которой не было и двух лет, получила несколько ушибов.



В обстоятельствах произошедшего разбирается ГИБДД. Полиция завела административное дело.





Ранее сообщалось о том, что встречная авария произошла накануне на Бирском тракте, сообщает ГИБДД Уфы. Как рассказали в Госавтоинспекции, 20-летняя девушка, сидевшая за рулем «Лады Весты», не справилась с управлением, в итоге автомобиль вынесло на другую полосу, где отечественная легковушка лоб в лоб столкнулась с Hyndai Solaris.

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Фото: ГИБДД по Башкирии