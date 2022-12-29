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В Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали после столкновения двух автомобилей

В Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали после столкновения двух автомобилей

09:16, 29 дек 2022

Столкнулись "Лада Гранта" под управлением 69-летнего жителя Стерлитамака и встречный "Ниссан Альмера", за рулем которого находился 32-летний житель Гафурийского района



В Стерлитамакском районе в ДТП пострадали пять человек. Авария произошла днем, 28 декабря, на 28 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский. 

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, столкнулись "Лада Гранта" под управлением 69-летнего жителя Стерлитамака и встречный "Ниссан Альмера", за рулем которого находился 32-летний житель Гафурийского района. 


В результате ДТП водитель "Лады" и его 70 и 72-летняя пассажирки госпитализированы. Водитель "Ниссан" и его 24-летняя пассажирка также доставлены в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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