В Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали после столкновения двух автомобилей
09:16, 29 дек 2022
Столкнулись "Лада Гранта" под управлением 69-летнего жителя Стерлитамака и встречный "Ниссан Альмера", за рулем которого находился 32-летний житель Гафурийского района.
В Стерлитамакском районе в ДТП пострадали пять человек. Авария произошла днем, 28 декабря, на 28 км автодороги Стерлитамак-Красноусольский.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ, столкнулись "Лада Гранта" под управлением 69-летнего жителя Стерлитамака и встречный "Ниссан Альмера", за рулем которого находился 32-летний житель Гафурийского района.
В результате ДТП водитель "Лады" и его 70 и 72-летняя пассажирки госпитализированы. Водитель "Ниссан" и его 24-летняя пассажирка также доставлены в больницу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.