В Учалах вандалы отломали руку ледяной копии памятника «Родина-мать»

10:24, 29 дек 2022

Местные жители возмутились поступком неизвестного злоумышленника.







В башкирском городе Учалы вандалы отломали руку ледяной копии памятника «Родина-мать» на территории новогоднего городка. Фото поврежденной скульптуры появилось в городских сообществах «ВКонтакте» 28 декабря.



Местные жители возмутились поведением неизвестного злоумышленника.



– Художники так старались, в темноте даже работали, возможно, многие после трудового дня! – написала в комментариях Райля Юсупова.





– Раньше люди были – созидатели, а сейчас поколение – разрушителей. Слов нет! – с негодованием отметила Зульфия Воинцева.



По словам горожан, случаи вандализма на ледовых городках Учалов были и в прошлые годы. Жители заявили о необходимости установить там камеры наблюдения, чтобы вандалов можно было вычислить и наказать.

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Фото: vk.com // Анонимно об Учалах