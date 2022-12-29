Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Учалах вандалы отломали руку ледяной копии памятника «Родина-мать»

В Учалах вандалы отломали руку ледяной копии памятника «Родина-мать»

10:24, 29 дек 2022

Местные жители возмутились поступком неизвестного злоумышленника.



В башкирском городе Учалы вандалы отломали руку ледяной копии памятника «Родина-мать» на территории новогоднего городка. Фото поврежденной скульптуры появилось в городских сообществах «ВКонтакте» 28 декабря.

Местные жители возмутились поведением неизвестного злоумышленника.

– Художники так старались, в темноте даже работали, возможно, многие после трудового дня! – написала в комментариях Райля Юсупова.


– Раньше люди были – созидатели, а сейчас поколение – разрушителей. Слов нет! – с негодованием отметила Зульфия Воинцева.

По словам горожан, случаи вандализма на ледовых городках Учалов были и в прошлые годы. Жители заявили о необходимости установить там камеры наблюдения, чтобы вандалов можно было вычислить и наказать.

Читайте также:

В Учалинском районе Башкирии женщину осудили за нападение на сотрудника ГИБДД
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Анонимно об Учалах
Теги: Учалы Учалинский район происшествия вандализм
Читайте также

В городе Октябрьский вандалы в 6 местах повредили ледовый городок
Происшествия в Башкирии
В городе Октябрьский вандалы в 6 местах повредили ледовый городок
В Янаульском районе вандалы похитили с памятника погибшим в ВОВ два флага
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе вандалы похитили с памятника погибшим в ВОВ два флага
В Башкирии подожгли венки у памятника неизвестному солдату
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подожгли венки у памятника неизвестному солдату
В Янаульском районе ледовые фигуры защитили антивандальными ограждениями
Происшествия в Башкирии
В Янаульском районе ледовые фигуры защитили антивандальными ограждениями


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: