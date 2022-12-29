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5 вахтовиков из Башкирии погибли в ДТП, возвращаясь домой из Москвы

5 вахтовиков из Башкирии погибли в ДТП, возвращаясь домой из Москвы

16:43, 29 дек 2022

5 вахтовиков из Башкирии погибли в ДТП, возвращаясь домой из Москвы. Мужчины попали в  ДТП на трассе в Самарской области. Трагическую новость сообщил глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов.

По словам главы района, все пятеро мужчин были уроженцами села Идельбаково. Парни работали вахтовым методом в Москве, возвращались домой с вахты.



«Со стороны администрации будет оказано содействие в доставке тел погибших и в организации похорон. Приносим глубокие слова соболезнования родственникам погибших», - сообщил Дамин Юланов.

Машина с вахтовиками из Башкирии попала в ДТП с грузовиком и вылетела в кювет далеко за пределы дороги. Обстоятельства  ДТП выясняются.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия Зианчуринский район
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