5 вахтовиков из Башкирии погибли в ДТП, возвращаясь домой из Москвы
16:43, 29 дек 2022
5 вахтовиков из Башкирии погибли в ДТП, возвращаясь домой из Москвы. Мужчины попали в ДТП на трассе в Самарской области. Трагическую новость сообщил глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов.
По словам главы района, все пятеро мужчин были уроженцами села Идельбаково. Парни работали вахтовым методом в Москве, возвращались домой с вахты.
«Со стороны администрации будет оказано содействие в доставке тел погибших и в организации похорон. Приносим глубокие слова соболезнования родственникам погибших», - сообщил Дамин Юланов.
Машина с вахтовиками из Башкирии попала в ДТП с грузовиком и вылетела в кювет далеко за пределы дороги. Обстоятельства ДТП выясняются.