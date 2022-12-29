16:43, 29 дек 2022

5 вахтовиков из Башкирии погибли в ДТП, возвращаясь домой из Москвы. Мужчины попали в ДТП на трассе в Самарской области. Трагическую новость сообщил глава администрации Зианчуринского района Дамин Юланов.



По словам главы района, все пятеро мужчин были уроженцами села Идельбаково. Парни работали вахтовым методом в Москве, возвращались домой с вахты.







«Со стороны администрации будет оказано содействие в доставке тел погибших и в организации похорон. Приносим глубокие слова соболезнования родственникам погибших», - сообщил Дамин Юланов.



Машина с вахтовиками из Башкирии попала в ДТП с грузовиком и вылетела в кювет далеко за пределы дороги. Обстоятельства ДТП выясняются.

Читайте также: В Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали после столкновения двух автомобилей

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ