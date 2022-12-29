Что известно о поисках пропавшего уфимца Артема Мазова

18:25, 29 дек 2022

В Уфе до сих пор не прекращаются происки Артема Мазова, который пропал вместе со своими сыновьями еще в 2019 году.



Напомним, все началось 26 октября 2019 года, когда 37-летний уфимец, отец семейства Артем Мазов исчез вместе с двумя несовершеннолетними сыновьями — восьмилетним Ильей и пятилетним Вячеславом — после ссоры с женой. Мужчина взял сыновей и отправился на прогулку. После этого он на связь уже не выходил.







А буквально через несколько дней автомобиль Мазова обнаружили около лесного массива в уфимском микрорайоне Инорс.



Поначалу мама мальчиков Эльмира Мазова, да и вся республика надеялись найти мужа и детей живыми. Начались долгие и упорные водолазные поиски отца и сыновей — к делу подключились республиканские спасатели и добровольцы. Поиски велись регулярно, и прерывались лишь из-за плохих погодных условий.



Тела мальчиков удалось найти лишь через семь месяцев, в 2020 году. В реке Уфе на территории Калининского района Уфы 19 июня и в реке Белой на территории Демского района 20 июня были обнаружены и извлечены из воды тела двух мальчиков. Установлены их личности. Погибшими детьми оказались пятилетний Вячеслав Мазов и восьмилетний Илья Мазов, которые пропали без вести в октябре 2019 года.



Но сам отец семейства до сих пор не обнаружен — его судьба остается неизвестной.





— Поскольку дело не закрыто, поиски в водоемах продолжаются, — рассказал нам старший водолазный специалист Аварийно-спасательной службы Республики Башкортостан Госкомитета РБ по ЧС Игорь Иванов. — И водолазам до сих пор поступают задания обследовать тот или иной участок. Например, поиски производились в прошлом году на реках Уфа и Белая. Приходят поручения — посмотреть в этом квадрате, затем в этом, и водолазы методично проверяют определенные участки.



— Часто ли бывает, что утонувших людей так и не находят?



— Бывает, что человек просто пропал на водоеме, — не обязательно утонул. В таких случаях поиски ведутся не только на реке, но и на местности, в лесу, на берегу. Если однозначно установлено, что человек утонул, то тело находят практически всегда.



— Что же произошло c Артемом Мазовым?



— Это тайна покрытая мраком. Может быть все, что угодно.









— При обнаружении тела можно ли будет его опознать?



— Учитывая, что прошло уже очень много времени, — три года — скорее всего, опознать тело можно будет только по ДНК.



Напомним, уголовное дело по факту исчезновения Артема Мазова до сих пор не закрыто.

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