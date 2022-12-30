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В Янаульском районе Башкирии женщина за рулем Шевроле вылетела в кювет

В Янаульском районе Башкирии женщина за рулем Шевроле вылетела в кювет

09:25, 30 дек 2022

Днём в Янаульском районе на 7 км автодороги Сандугач-Рабак 41-летняя местная жительница за рулём "Шевроле Каптива" допустила съезд в кювет. В результате ДТП водитель и её 34-летняя пассажирка получили травмы. Начато разбирательство. 



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы. 

Осуществляйте движение со скоростью, не превышающей установленные ограничения, при этом учитывайте интенсивность движения, особенности и состояние машины, дорожные и метеорологические условия. Выбранная вами скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля над дорожной ситуацией.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Янаульский район происшествия аварии
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