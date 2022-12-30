В Учалах сотрудницу предприятия сбила люлька мостового крана
10:54, 30 дек 2022
На Учалинском горно-обогатительном комбинате 25 декабря произошел несчастный случай. В причинах случившегося разбираются Гострудинспекция и Ростехнадзор.
Машинист конвейера осматривала ленту магнитного железоотделителя, в котором застрял кусок арматуры. В этот момент ее сбила люлька мостового крана — с помощью нее бригада работников перемещала контейнеры с металлоломом.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики доставили 49-летнюю пострадавшую в больницу с тяжелой комбинированной травмой. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось о том, что в Учалах вандалы отломали руку ледяной копии памятника «Родина-мать».