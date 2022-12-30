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В Учалах сотрудницу предприятия сбила люлька мостового крана

В Учалах сотрудницу предприятия сбила люлька мостового крана

10:54, 30 дек 2022

На Учалинском горно-обогатительном комбинате 25 декабря произошел несчастный случай. В причинах случившегося разбираются Гострудинспекция и Ростехнадзор.

Машинист конвейера осматривала ленту магнитного железоотделителя, в котором застрял кусок арматуры. В этот момент ее сбила люлька мостового крана — с помощью нее бригада работников перемещала контейнеры с металлоломом.



Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики доставили 49-летнюю пострадавшую в больницу с тяжелой комбинированной травмой. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось о том, что в Учалах вандалы отломали руку ледяной копии памятника «Родина-мать».

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Источник: www.proural.info
Теги: Учалы происшествия несчастный случай
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