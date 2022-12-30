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В Учалинском районе Башкирии из-за пожара пострадала 15-летняя девочка

В Учалинском районе Башкирии из-за пожара пострадала 15-летняя девочка

11:36, 30 дек 2022

Вчера вечером, 29 декабря, в Учалинском районе Башкирии произошел пожар, в котором пострадала девочка-подросток. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Советская в селе Вознесенка. На место оперативно прибыли сотрудники чрезвычайных служб. Специалисты обнаружили на месте ЧП полыхающую бревенчатую баню и дом. Пожарным удалось ликвидировать горение.



В результате случившегося пострадала 15-летняя девочка, ее ранило осколком стекла. Несовершеннолетней была оказана медицинская помощь.

Причины обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Учалах сотрудницу предприятия сбила люлька мостового крана

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Учалинский район происшествия пожар
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