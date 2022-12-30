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В Туймазинском районе Башкирии вооруженный мужчина ограбил своего бывшего учителя (ВИДЕО)

В Туймазинском районе Башкирии вооруженный мужчина ограбил своего бывшего учителя (ВИДЕО)

12:12, 30 дек 2022

Полиция завела уголовное дело о разбое в отношении пенсионера из села Первомайское. Как сообщает пресс-служба МВД, сельчанин боялся рассказать о преступлении, так как ему угрожали расправой, однако о произошедшем узнал местный участковый.



Все случилось 19 декабря, 56-летний ранее судимый мужчина пришел к своему бывшему учителю, который жил один. Достав нож, злоумышленник потребовал отдать ему деньги, однако дедушка объяснил, что все средства находятся у него на карте.

Это преступника не остановило: грабитель отвел пенсионера в отделение банка и заставил снять 10 тысяч рублей. Момент передачи суммы преступнику видел кассир, но не придал этому никакого значения, кроме того, все попало на запись камеры наблюдения, опубликованную МВД.


Пожилой мужчина не обращался к правоохранителям, а злоумышленник тем временем уехал в Стерлитамак. Участковый понял, что сельчанин снова взялся за старое, когда при проверке не обнаружил его дома.

Сейчас подозреваемый уже задержан и заключен под стражу. Разбирательства по уголовному делу продолжаются.

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Источник: proural.info
Теги: Туймазинский район происшествия ограбление криминал
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