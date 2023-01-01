В Хайбуллинском районе Башкирии под Новый год в пожаре пострадал мужчина

10:06, 01 янв 2023

31 декабря, в Хайбуллинском районе Башкирии в пожаре пострадал мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.



Инцидент случился в двухкомнатной квартире дома на улице Ахметшина в селе Макан. На месте ЧП работали сотрудники чрезвычайных служб.







Пожарным удалось спасти из опасной зоны 53-летнего мужчину. Он отравился продуктами горения. Медики госпитализировали его в состоянии средней тяжести.



В настоящее время расследованием инцидента занимается дознаватель МЧС. Как предполагают специалисты, пожар случился из-за неосторожности при курении.



Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими.

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Фото: МЧС по РБ