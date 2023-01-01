В Башкирии в новогоднюю ночь жертвами пожаров стали двое мужчин
11:09, 01 янв 2023
В республике за минувшую ночь в пожарах погибли два человека. Так, по данным пресс-службы регионального МЧС, в силе Нижнебалтачево Татышлинского района загорелся жилой дом размерами 8х10 метров. При разборе конструкций в нем обнаружено тело 56-летнего мужчины.
Еще один мужчина, 71-летний, погиб во время пожара в частном бревенчатом доме в селе Лемазы Дуванского района.
Сейчас следователи и дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства и причины трагедий.
Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии под Новый год в пожаре пострадал мужчина. Инцидент случился в двухкомнатной квартире дома на улице Ахметшина в селе Макан.