В Башкирии в новогоднюю ночь жертвами пожаров стали двое мужчин

11:09, 01 янв 2023

В республике за минувшую ночь в пожарах погибли два человека. Так, по данным пресс-службы регионального МЧС, в силе Нижнебалтачево Татышлинского района загорелся жилой дом размерами 8х10 метров. При разборе конструкций в нем обнаружено тело 56-летнего мужчины.



Еще один мужчина, 71-летний, погиб во время пожара в частном бревенчатом доме в селе Лемазы Дуванского района.







Сейчас следователи и дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства и причины трагедий.



Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии под Новый год в пожаре пострадал мужчина. Инцидент случился в двухкомнатной квартире дома на улице Ахметшина в селе Макан.

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Фото: МЧС по РБ