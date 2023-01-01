Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в новогоднюю ночь жертвами пожаров стали двое мужчин

В Башкирии в новогоднюю ночь жертвами пожаров стали двое мужчин

11:09, 01 янв 2023

В республике за минувшую ночь в пожарах погибли два человека. Так, по данным пресс-службы регионального МЧС, в силе Нижнебалтачево Татышлинского района загорелся жилой дом размерами 8х10 метров. При разборе конструкций в нем обнаружено тело 56-летнего мужчины.

Еще один мужчина, 71-летний, погиб во время пожара в частном бревенчатом доме в селе Лемазы Дуванского района.



Сейчас следователи и дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства и причины трагедий.

Ранее сообщалось о том, что в Хайбуллинском районе Башкирии под Новый год в пожаре пострадал мужчина. Инцидент случился в двухкомнатной квартире дома на улице Ахметшина в селе Макан.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Татышлинский район Дуванский район происшествия пожар смерть
Читайте также

В Хайбуллинском районе Башкирии под Новый год в пожаре пострадал мужчина
Происшествия в Башкирии
В Хайбуллинском районе Башкирии под Новый год в пожаре пострадал мужчина
Пожар в Хайбуллинском районе унес жизни двух человек
Происшествия в Башкирии
Пожар в Хайбуллинском районе унес жизни двух человек
В Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека, один пострадал
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшном пожаре погибли 2 человека, один пострадал
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
Происшествия в Башкирии
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: