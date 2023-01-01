В Уфе в пожаре по улице Воронежской погибла пожилая пара

12:07, 01 янв 2023

Сегодня утром, 1 января 2023 года, в Уфе по улице Воронежской загорелся одноэтажный кирпичный дом размерами 15х10 метров.







На место выехали экстренные службы. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, в результате инцидента погибли 76-летняя женщина и 82-летний мужчина.



“Пожар потушен. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.





Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в новогоднюю ночь жертвами пожаров стали двое мужчин. Так, по данным пресс-службы регионального МЧС, в силе Нижнебалтачево Татышлинского района загорелся жилой дом размерами 8х10 метров. Еще один мужчина, 71-летний, погиб во время пожара в частном бревенчатом доме в селе Лемазы Дуванского района.

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Фото: МЧС по РБ