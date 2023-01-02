В Стерлитамаке в сгоревшем частном доме нашли тело мужчины
11:28, 02 янв 2023
В Стерлитамаке произошел пожар в бревенчатом доме по улице Демократической – в результате ЧП погиб мужчина.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар произошел вчера ночью, 1 января.
На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
Пожар был потушен. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 62-летнего мужчины.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали после столкновения двух автомобилей. В результате ДТП водитель "Лады" и его 70 и 72-летняя пассажирки госпитализированы.