В Стерлитамаке в сгоревшем частном доме нашли тело мужчины

11:28, 02 янв 2023

В Стерлитамаке произошел пожар в бревенчатом доме по улице Демократической – в результате ЧП погиб мужчина.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, пожар произошел вчера ночью, 1 января.



На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.







Пожар был потушен. В ходе тушения пожарные обнаружили тело 62-летнего мужчины.



Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамакском районе Башкирии 5 человек пострадали после столкновения двух автомобилей. В результате ДТП водитель "Лады" и его 70 и 72-летняя пассажирки госпитализированы.

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Фото: ГИБДД по РБ