В городе Кумертау произошел пожар в 5-этажке: спасено 8 человек
12:13, 02 янв 2023
Сегодня, 2 января, в 4:48 произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Первомайская в городе Кумертау. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
Из зоны воздействия опасных факторов пожарные спасли 8 человек. Пожар локализован в 4:53. Открытое горение ликвидировано в 4:54 на площади 1 кв.м.
К тушению пожара привлекалось от МЧС России 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Кумертау молодой водитель допустил наезд на пешехода. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
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