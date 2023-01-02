В городе Кумертау произошел пожар в 5-этажке: спасено 8 человек

12:13, 02 янв 2023

Сегодня, 2 января, в 4:48 произошел пожар в пятиэтажном многоквартирном доме по улице Первомайская в городе Кумертау. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.



На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.







Из зоны воздействия опасных факторов пожарные спасли 8 человек. Пожар локализован в 4:53. Открытое горение ликвидировано в 4:54 на площади 1 кв.м.



К тушению пожара привлекалось от МЧС России 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Кумертау молодой водитель допустил наезд на пешехода. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

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Фото: МЧС по РБ