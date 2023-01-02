В Уфе двое мужчин катались на тюбингах на оживленной магистрали

14:07, 02 янв 2023

В Уфе неизвестные катались на тюбингах по проспекту Салавата Юлаева, прицепившись веревками к легковому автомобилю. Этот факт зафиксировал на видеорегистратор один из проезжавших мимо водителей.



Катание на тюбингах по единственной в Уфе магистрали непрерывного движения является грубым нарушением ПДД, способным привести к непредсказуемым тяжелым последствиям.







Виновные могут быть привлечены к ответственности, если ГИБДД сможет установить по видеозаписи номер автомобиля-нарушителя или его сообщат очевидцы.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в пожаре по улице Воронежской погибла пожилая пара. На месте работают следственно-оперативная группа, эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео