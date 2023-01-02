В Башкирии два ребенка упали с ледяных горок

21:13, 02 янв 2023

В Башкирии 1 января 2023 года два ребенка упали с ледяных горок. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.



– В одном случае 9-летняя девочка упала с горки в Нефтекамске, в другом – в Салавате с горки упал 8-летний мальчик, – передали в экстренном ведомстве







Там добавили, что детям была оказана своевременная медицинская помощь.



В Госкомитете республики по ЧС попросили жителей не идти на переполненные людьми горки с крутыми скатами и трамплинами, а также не отпускать ребенка кататься без присмотра взрослых. Ведомство призвало родителей помнить, что ледяные горки – самые опасные и непредсказуемые.



Ранее в Уфе неизвестные катались на тюбингах по проспекту Салавата Юлаева, прицепившись веревками к легковому автомобилю.

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