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В Стерлитамаке вандалы уничтожили резиденцию Деда Мороза

В Стерлитамаке вандалы уничтожили резиденцию Деда Мороза

22:47, 02 янв 2023

В поселке Строймаш в башкирском городе Стерлитамаке вандалы уничтожили резиденцию Деда Мороза – новогоднюю юрту с праздничным убранством и освещением. Злоумышленники разломали все, что находилось внутри: иллюминацию, предметы декора и полотно юрты. Об этом 2 января сообщила мэрия.



– Новогодние городки по всему городу постарались сделать для вас более интересными, чтобы создать атмосферу праздника. Особое внимание уделили отдалённым территориям. Давайте сохраним эту красоту для наших детей, для всех жителей, гостей нашего города и не будем омрачать никому праздник, – обратилась к жителям администрация.

Стерлитамакская резиденция Деда Мороза открылась 24 декабря. Помимо нее, в городе есть еще несколько точек, где новогодний волшебник принимает гостей: в Городском дворце культуры, доме купца Кузнецова и в парке имени Гагарина.


Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке в сгоревшем частном доме нашли тело мужчины.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Администрация Стерлитамака
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район вандализм происшествия в Стерлитамаке
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