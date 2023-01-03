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В Учалинском районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи

В Учалинском районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи

10:34, 03 янв 2023

Сегодня, 3 января, ночью в селе Миндяк Учалинского района республики загорелся дом многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.

“К счастью, семья успела покинуть помещение. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливается”, — добавили в ведомстве.

Всего с начала года произошло 42 пожара, при которых погибло 5 человек и травмировано 3 человека.

Ранее сообщалось о том, что В Учалинском районе Башкирии из-за пожара пострадала 15-летняя девочка. Инцидент случился на улице Советская в селе Вознесенка. На место оперативно прибыли сотрудники чрезвычайных служб. 

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Учалинский район происшествия пожар Миндяк
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