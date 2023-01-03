В Учалинском районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи
10:34, 03 янв 2023
Сегодня, 3 января, ночью в селе Миндяк Учалинского района республики загорелся дом многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС.
“К счастью, семья успела покинуть помещение. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливается”, — добавили в ведомстве.
Всего с начала года произошло 42 пожара, при которых погибло 5 человек и травмировано 3 человека.
Ранее сообщалось о том, что В Учалинском районе Башкирии из-за пожара пострадала 15-летняя девочка. Инцидент случился на улице Советская в селе Вознесенка. На место оперативно прибыли сотрудники чрезвычайных служб.