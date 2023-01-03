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В Башкирии без вести пропал 25-летний житель Кумертау

В Башкирии без вести пропал 25-летний житель Кумертау

10:46, 03 янв 2023

В Башкирии пропал без вести 25-летний житель Кумертау Роберт Акьюлов, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт" РБ. О его местонахождении ничего не известно с 29 декабря.

На момент исчезновения мужчина был одет в темно-зеленую куртку, синие джинсы и черную шапку. С собой Роберт Акьюлов также носил рюкзак черного цвета. Среди особых примет пропавшего - рост 170 сантиметров, темно-русые волосы и карие глаза. 



Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или единому номеру 112.

Ранее сообщалось о том, что в городе Кумертау произошел пожар в 5-этажке: спасено 8 человек. К тушению пожара привлекалось от МЧС России 13 человек и 4 единицы техники.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Лиза Алерт
Теги: Кумертау происшествия поиск
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