В Буздякском районе Башкирии трое взрослых и ребенок попали в больницу в результате аварии (видео)
10:56, 03 янв 2023
Днём в Буздякском районе на федеральной трассе М5 "Урал" столкнулись "Хендай Акцент" под управлением 22-летнего уфимца и встречный "Рено Дастер", за рулём которого находился 48-летний местный житель.
В результате ДТП оба водителя госпитализированы. Также с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу пассажиры "Хендай", 40-летняя женщина и 14-летний подросток. Происшествие произошло в условиях снегопада.
Известно, что водительский стаж водителя "Хендай" составлял менее года. Начато разбирательство.
За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых семь человек получили травмы.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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