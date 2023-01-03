В Буздякском районе Башкирии трое взрослых и ребенок попали в больницу в результате аварии (видео)

10:56, 03 янв 2023

Днём в Буздякском районе на федеральной трассе М5 "Урал" столкнулись "Хендай Акцент" под управлением 22-летнего уфимца и встречный "Рено Дастер", за рулём которого находился 48-летний местный житель.



В результате ДТП оба водителя госпитализированы. Также с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу пассажиры "Хендай", 40-летняя женщина и 14-летний подросток. Происшествие произошло в условиях снегопада.







Известно, что водительский стаж водителя "Хендай" составлял менее года. Начато разбирательство.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано четыре автомобильные аварии, в которых семь человек получили травмы.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ