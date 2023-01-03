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В Кармаскалинском районе Башкирии при столкновении на трассе трех машин погиб 48-летний местный житель

В Кармаскалинском районе Башкирии при столкновении на трассе трех машин погиб 48-летний местный житель

15:52, 03 янв 2023

Сегодня, 3 января, на трассе Уфа-Инзер-Белорецк произошла жуткая авария, в которой погиб 48-летний водитель «Нивы Шевроле». По данным ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло на 29 километре автодороги, в Кармаскалинском районе республики.



По предварительной версии, на трассе столкнулись три автомобиля: легковушки «Нива Шевроле» и «Рено Флюенс» и большегруз «Скания». От удара «Нива» превратилась в груду металлолома, а водитель скончался на месте. 

На данный момент на месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД по Башкирии и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, написал в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. 


Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии в аварию попала жена мэра Салавата

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия аварии смерть
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