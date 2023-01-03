В Нуримановском районе Башкирии рыбак не смог вернуться домой из-за проблем со здоровьем

14:15, 03 янв 2023

В Башкирии пожилой мужчина не смог самостоятельно вернуться домой с рыбалки. Об инциденте рассказали в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.



75-летний рыбак позвонил по номеру 112. Пенсионер отправился на Павловское водохранилище, чтобы ловить рыбу в районе базы отдыха «Авиатор». Однако вернуться обратно он уже не смог, так как почувствовал себя плохо. Спасатели доставили пенсионера на базу отдыха, а также согрели и напоили горячим чаем.

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