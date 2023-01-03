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В Белорецком районе Башкирии на трассе столкнулись грузовик и кроссовер: 2 человека погибли на месте (видео)

В Белорецком районе Башкирии на трассе столкнулись грузовик и кроссовер: 2 человека погибли на месте (видео)

19:31, 03 янв 2023

Сегодня, 3 января, в пятом часу дня на трассе Уфа-Инзер-Белорецк произошла смертельная авария. По данным ГИБДД по Башкирии, на 170 километре автодороги лоб в лоб столкнулись кроссовер «Тойота Рав 4» и грузовик «Mерседес Aктрос».



Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате столкновения погиб 47-летний водитель кроссовера и его 43-летняя супруга. Они скончались до приезда сокрой помощи. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, подробности ДТП уточняются.


Напомним, сегодня в Башкирию вновь пришли снегопады и метели. Региональное управление МЧС выпустило штормовое предупреждение, а глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов экстренно обратился ко всем автолюбителям республики.

Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии при столкновении на трассе трех машин погиб 48-летний местный житель.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии смерть
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