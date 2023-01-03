В Белорецком районе Башкирии на трассе столкнулись грузовик и кроссовер: 2 человека погибли на месте (видео)
19:31, 03 янв 2023
Сегодня, 3 января, в пятом часу дня на трассе Уфа-Инзер-Белорецк произошла смертельная авария. По данным ГИБДД по Башкирии, на 170 километре автодороги лоб в лоб столкнулись кроссовер «Тойота Рав 4» и грузовик «Mерседес Aктрос».
Как отметили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате столкновения погиб 47-летний водитель кроссовера и его 43-летняя супруга. Они скончались до приезда сокрой помощи. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, подробности ДТП уточняются.
Напомним, сегодня в Башкирию вновь пришли снегопады и метели. Региональное управление МЧС выпустило штормовое предупреждение, а глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов экстренно обратился ко всем автолюбителям республики.
Ранее сообщалось о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии при столкновении на трассе трех машин погиб 48-летний местный житель.