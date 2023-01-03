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На трассе в Башкирии в снежном заносе застряли супруги с маленьким внуком

На трассе в Башкирии в снежном заносе застряли супруги с маленьким внуком

19:36, 03 янв 2023

Башкирские спасатели пришли на помощь пожилым супругам, которые вместе с внуком застряли на машине в снежном заносе. Все случилось на трассе Магнитогорск-Ира, недалеко от Сибая.



Семейная пара направлялась из оренбургского города Гай в Магнитогорск. В условиях непогоды их «Тойота Спринтер» застряла на трассе, и самостоятельно вызволить машину из снежного плена им не удалось. Супруги вызвали спасателей, которые вытащили иномарку и отправили путешественников с ребенком в дальнейший путь, напоив горячим чаем.

Ранее сообщалось о том, что в Нуримановском районе Башкирии рыбак не смог вернуться домой из-за проблем со здоровьем.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия
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