Житель Бураевского района Башкирии, пострадавший при пожаре 1 января, скончался в больнице

19:51, 03 янв 2023

В первый день 2023 года в Бураевском районе Башкирии произошел пожар в частном доме. Сотрудники пожарной охраны спасли 61-летнего хозяина, но он скончался через несколько дней в больнице.







По данным МЧС по Башкирии, вечером 1 января 2023 года поступило сообщение о пожаре в одном из домов на улице Кирова в селе Бураево. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе пожарной охраны.



По прибытии было установлено, что горит кирпичный дом площадью 70 квадратных метров. Как отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в результате пожара огнем была повреждена спальная комната. Спасатели эвакуировали 61-летнего мужчину из опасной зоны, бригада медиков скорой помощи доставила его в Бураевскую ЦРБ.





Сегодня стало известно, что мужчина скончался. Причины пожара выясняют сотрудники следственно-оперативной группы и дознаватель МЧС России.

Читайте также: В Бураевском районе Башкирии при тушении пожара обнаружили тело мужчины

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ