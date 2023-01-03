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Житель Бураевского района Башкирии, пострадавший при пожаре 1 января, скончался в больнице

Житель Бураевского района Башкирии, пострадавший при пожаре 1 января, скончался в больнице

19:51, 03 янв 2023

В первый день 2023 года в Бураевском районе Башкирии произошел пожар в частном доме. Сотрудники пожарной охраны спасли 61-летнего хозяина, но он скончался через несколько дней в больнице.



По данным МЧС по Башкирии, вечером 1 января 2023 года поступило сообщение о пожаре в одном из домов на улице Кирова в селе Бураево. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, в том числе пожарной охраны.

По прибытии было установлено, что горит кирпичный дом площадью 70 квадратных метров. Как отметили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в результате пожара огнем была повреждена спальная комната. Спасатели эвакуировали 61-летнего мужчину из опасной зоны, бригада медиков скорой помощи доставила его в Бураевскую ЦРБ.


Сегодня стало известно, что мужчина скончался. Причины пожара выясняют сотрудники следственно-оперативной группы и дознаватель МЧС России.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бураевский район происшествия пожар смерть
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