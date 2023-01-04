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В ночном пожаре в Стерлибашевском районе Башкирии погибли пенсионеры и их 54-летний сын

В ночном пожаре в Стерлибашевском районе Башкирии погибли пенсионеры и их 54-летний сын

10:52, 04 янв 2023

В деревне Ибракаево Стерлибашевского района Башкирии погибли в огне 84-летний мужчина, его 82-летняя супруга и их 54-летний сын. Сообщение о пожаре в бревенчатом жилом доме на ул. Ленина диспетчеру республиканского ГУ МЧС поступило в 02:38.



— К моменту прибытия пожарных огонь распространился по всей площади дома, 92 квадратных метра, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — К тушению пожара привлекались 28 человек и 12 единиц техники.

Причина несчастья выясняется, на месте сейчас работает начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горин, оперативники, эксперты пожарной лаборатории, дознаватель МЧС и прокурор Стерлибашевского района Виталий Архаткин, который выехал для координации действий правоохранительных органов и специальных служб.


— Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту пожара. Ход и результаты доследственной проверки, организованной правоохранительными органами по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Кроме того, в районной администрации состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлибашевский район происшествия пожар смерть
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