В ночном пожаре в Стерлибашевском районе Башкирии погибли пенсионеры и их 54-летний сын
10:52, 04 янв 2023
В деревне Ибракаево Стерлибашевского района Башкирии погибли в огне 84-летний мужчина, его 82-летняя супруга и их 54-летний сын. Сообщение о пожаре в бревенчатом жилом доме на ул. Ленина диспетчеру республиканского ГУ МЧС поступило в 02:38.
— К моменту прибытия пожарных огонь распространился по всей площади дома, 92 квадратных метра, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — К тушению пожара привлекались 28 человек и 12 единиц техники.
Причина несчастья выясняется, на месте сейчас работает начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Горин, оперативники, эксперты пожарной лаборатории, дознаватель МЧС и прокурор Стерлибашевского района Виталий Архаткин, который выехал для координации действий правоохранительных органов и специальных служб.
— Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств по факту пожара. Ход и результаты доследственной проверки, организованной правоохранительными органами по данному факту, находятся на контроле надзорного ведомства, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Кроме того, в районной администрации состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.