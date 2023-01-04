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В Стерлитамаке задержали вандала, порушившего резиденцию Деда Мороза (ВИДЕО)

В Стерлитамаке задержали вандала, порушившего резиденцию Деда Мороза (ВИДЕО)

11:09, 04 янв 2023

В Стерлитамаке задержали вандала, который разгромил резиденцию Деда Мороза. Вечером во вторник, 3 января, администрация города опубликовала видео с извинениями мужчины.



— Сорвал баннер, который на заборе висел. Извиняюсь. Покататься на горках хотел. Раскаиваюсь, больше такого не повторится, прошу прощения, — обратился задержанный к горожанам перед тем, как дать показания полиции.

По данным стерлитамакской мэрии, мужчина — житель Строймаша, был несколько раз судим.

Напомним, 2 января горожане обнаружили, что в резиденции Деда Мороза в поселке Строймаш выдрана иллюминация, сломан декор, повреждена юрта. Хулигана пришлось искать с собаками.


— Злоумышленника нашли благодаря оперативным действиям полиции и кинологической службы, — прокомментировали в администрации города. — Гражданин понесет меру ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамак происшествия вандализм
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